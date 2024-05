Trump-Prozess: "Es liegt jetzt an der Jury"

von Elmar Theveßen 29.05.2024 | 05:30 |

Sollte der ehem. US-Präsident verurteilt werden, "wäre eine Haftstrafe nicht übermäßig wahrscheinlich", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen zum Schweigegeld-Prozess in New York. Doch es könnte ihm "massiv im Wahlkampf schaden".