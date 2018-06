Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - „Trump gibt Rechtsextremen Freiheit sichtbar zu werden“

"Es gab immer einen extrem-rechten Flügel im amerikanisch-politischen Spektrum, aber immer unterbewusst. Jetzt ist es erstaunlich, dass sie so sichtbar, so stark in der Gesellschaft sind“, so Sudha David-Wilp von German Marshall Fund.