Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "Trump wollte Kim Jong Un zuvorkommen"

Ines Trams, ZDF-Korrespondentin in den USA, begründet Trumps Absage mit "fehlenden diplomatischen Vorbereitungen". "Peking gibt Nordkorea Rückendeckung", so Stefanie Schoeneborn, ZDF-Korrespondentin in Peking.