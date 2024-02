Ein Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei

von Jörg Brase 06.02.2024 | 05:30 |

Am Morgen des 6. Februar 2023 bebte in der Türkei die Erde - über 50.000 Menschen starben, hunderttausende Häuser wurden zerstört. Heute leben noch immer viele Menschen in Notunterkünften.