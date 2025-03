Türkei: Proteste gegen Festnahme halten an

von Moritz Neuß | Phoebe Gaa 20.03.2025 | 05:30 |

In der Türkei haben auch am Abend viele Menschen gegen die Festnahme von Ekrem Imamoglu demonstriert. Trotz Verbot kamen allein in Istanbul Tausende Menschen unter hohem Polizeiaufgebot vor der Stadtverwaltung zusammen.