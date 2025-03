"Mehrere tausend Menschen in Istanbul"

20.03.2025 | 05:30 |

Tausende Menschen haben in der Türkei gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu protestiert. "In Istanbul sind die Proteste ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen", so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.