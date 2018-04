Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Merkel vs. Schulz - das TV-Duell

Acht Kameras, vier Moderatoren, zwei Kandidaten und 800 Journalisten. ZDF-Reporter Dirk Jacobs schaut hinter die Kulissen des TV-Duells, dass am Sonntag 20:15 Uhr in einem Studio in Berlin-Adlershof stattfinden wird.