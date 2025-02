Ukraine: Sondergipfel nach Sicherheitskonferenz

von Jutta Sonnewald 17.02.2025 | 05:30 |

Wie geht es nach der Münchner Sicherheitskonferenz weiter im Ukraine-Krieg und mit der Sicherheit in der EU? Dazu kommen die europäischen Staaten am Montag zu einem Gipfel in Paris zusammen.