Ukraine: Kinder "leiden"

28.11.2024 | 05:30 |

Das Lernen sei nur "mit großen Einschränkungen möglich". Es fehle vor allem "der Kontakt" zu "Freunden". "Im letzten Schuljahr gab es in der Ukraine 900.000 Kinder, die nur online lernen konnten", so Florian Westphal, Geschäftsführer "Save the Children"