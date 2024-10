Ukraine: Selenskyjs "Siegesplan"

17.10.2024 | 05:30 |

"Es gibt einen riesigen Druck auf Selenskyj, jetzt zu irgendeinem Format der Verhandlungen zu kommen", so Politikwissenschaftler Carlo Masala. Es fehle vermehrt am innenpolitischen Rückhalt in den Unterstützerstaaten.