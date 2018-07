Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Trump-Entscheidung: "Sehr problematisch"

"Trump glaubt, dass er die Stärke Amerikas voll einbringen kann und nicht so viel Rücksicht nehmen muss auf internationale Beziehungen. Er will die Situation durcheinanderwirbeln", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller zur Verlegung der US-Botschaft nach …