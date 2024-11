Spanien: Kritik an verspäteter Warnung

von Lutz Reimer 01.11.2024 | 05:30 |

Nach den extremen Regenfällen in Spanien mit mindestens 158 Toten fehlt es an vielen Orten weiterhin an Lebensmitteln, Wasser und Strom. Die Behörden stehen in der Kritik, die Bevölkerung zu spät gewarnt zu haben.