Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Kraftakt für Angelique Kerber

Angelique Kerber steht in der dritten Runde der US Open. Dafür musste sie allerdings arg kämpfen. In einer Zitterpartie besiegte die Kielerin die Schwedin Johanna Larsson mit 6:2, 5:7 und 6:4.