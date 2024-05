US-Universitäten: "Einige unschöne Szenen"

02.05.2024 | 05:30 |

An US-Universitäten gab es "einige unschöne Szenen" aufgrund der Pro-Palästina-Demos, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Allerdings würde sich "die große Mehrheit der Studenten" nicht an den Protesten beteiligen.