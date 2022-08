"Safe aufgebrochen und durchsucht"

Die Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Ex-US-Präsident Donald Trump dessen Anwesen in Mar-a-Lago (Florida) durchsucht. "So etwas hat es in der Geschichte der USA gegen einen Ex-Präsidenten so nie gegeben", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

