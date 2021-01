Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington bietet Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) den USA eine engere Zusammenarbeit im Kampf für die Demokratie an. "Die liberalen Demokratien müssen enger zusammenarbeiten und sich unterstützen", so Maas.

