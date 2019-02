Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - USA: "Sehnsucht" nach Obama

Obama sagte, "er selber sei eigentlich daran gescheitert, die Polarisierung, die Spaltung im Land aufzuheben", sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller aus Washington. Der Ex-Präsident appellierte an Jugendliche: "Ihr müsst was tun in diesem Land!"