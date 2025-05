Verzögert Putin Verhandlungen mit Selenskyi?

12.05.2025 | 05:30 |

"Selenskyi will klar zeigen, dass sein Land Frieden möchte", Alica Jung, ZDF-Reporterin in Kiew. Dagegen seien die Gespräche in Istanbul für Moskau eher "Verzögerungstaktik", so Felix Klauser, ZDF-Reporter in Moskau.