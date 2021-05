Immer mehr Pflegende geben auf

Durch die Corona-Pandemie ist die Arbeitsbelastungen in den Krankenhäuser weiter gestiegen. Immer mehr Pflegekräfte in Deutschland wollen oder können nicht mehr. Tausende haben den Beruf verlassen – so auch Martina Puncknat, die nach 20 Jahren Stationsa...

2 min 2 min 03.05.2021 03.05.2021 Video herunterladen