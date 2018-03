Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - DBS feiert Doppelerfolg in der Super-Kombi

Bei den Paralympics feierten Anna-Lena Forster und Anna Schaffelhuber einen Doppelerfolg in der Super-Kombination in der sitzenden Klasse. Für Schaffelhuber war es nach zweimal Gold bereits die dritte Medaille in Pyeongchang.