DEL: Nächster Matchball für München

Am Sonntag machten die Berliner den Münchnern noch einen Strich durch die Rechnung. Heute steht das sechste Spiel der Finalserie in der DEL an. RB München führt mit 3:2 und wäre bei einem Sieg Meister.