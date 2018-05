Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Enthüllungsbuch: Trump im Weißen Haus

Kaum erschienen, war "Fire and Fury" in den USA auch schon vergriffen: Denn genüsslich lässt sich Autor Michael Wolff in dem Enthüllungsbuch über den Charakter Donald Trumps und chaotische Zustände im Weißen Haus aus. Die brisanten Details sorgen seitdem …