Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Ver.di-Chef: "Wann, wenn nicht jetzt?"

"Wir müssen was tun, um attraktiv zu sein und zu bleiben im öffentlichen Dienst - in einer Zeit steigenden Wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte", so Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di, vor den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.