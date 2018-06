Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Journalistenmord: "Pressefreiheit nicht angreifen"

"Wir haben in Osteuropa ein Klima, was es erlaubt - den Mächtigen - richtig aggressiv gegenüber Journalisten zu sein", sagt der Vorstand von Reporter ohne Grenzen, Michael Rediske, nach dem Mord an einem slowakischen Journalisten.