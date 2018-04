Ob der Ball in dieser Szene von Milner absichtlich gespielt oder nur reflexartig in einer spontanen Abwehrreaktion abgeprallt ist, spielt dabei keine Rolle, weil mit Torhüter Karius zuvor ein Mitspieler am Ball war. Das wäre nur mit in die Abseitsbewertung dieser Szene eingeflossen, wenn vor Milner noch ein City-Spieler den Ball berührt hätte. Dann hätte sicherlich mehr für eine „deflection“ (Ablenkung) als für ein „deliberate play“ (absichtliches Spielen) - so die offiziellen englischen IFAB-Regelbegriffe – gesprochen, also für abseits. Das wäre dann eben kein so eindeutiger Regelfall gewesen.