moma vor Ort

Bereits am Vorabend stellt sich das ZDF im Bürgerdialog den Fragen der Hamburger. Bürgerinnen und Bürger sind zu beiden kostenlosen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Dienstag, 26. März 2019, 18.30 bis 19.30 Uhr: Bürgerdialog im "Hospital Zum Heiligen Geist" Hinsbleek 1, 22391 Hamburg Was gefällt am ZDF-Programm, wo gibt es Kritik? Was können wir besser machen? Einblicke in die Berichterstattung des ZDF geben Chefredakteur Dr. Peter Frey, Moderatorin Dunja Hayali, Ralf Zimmermann von Siefart, Leiter des ZDFLandesstudios Hamburg sowie Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin". Sie stellen sich Fragen und Kritik und laden zur offenen Diskussion ein. Auch Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, nimmt an diesem Gespräch teil. Der Bürgerdialog wird live gestreamt: www.facebook.com/morgenmagazin und www.heute.de.