moma vor Ort

Was gefällt am ZDF-Programm, was könnte besser werden? Erfassen die Medien die Lebenswirklichkeit der Menschen? Einblicke in die Berichterstattung des ZDF geben ZDF-Chefredakteur Peter Frey, Bettina Warken, ZDF-Landesstudioleiterin Potsdam und Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin". Sie stellen sich Fragen und Kritik der Cottbusser und laden gemeinsam mit 94.5 Radio Cottbus zur offenen Diskussion ein. Moderation: Aline Lepsch, 94.5 Radio Cottbus.