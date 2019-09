moma vor Ort

Bereits am Vorabend stellt sich das ZDF im Bürgerdialog der Diskussion und den Fragen des Publikums. Bürgerinnen und Bürger sind zu beiden kostenlosen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Montag, 7. Oktober 2019, 18.30 bis 19.30 Uhr: Bürgerdialog in der Rathausdiele, Historisches Rathaus, Markt 1

Was gefällt am ZDF-Programm, was könnte besser werden? Erfassen die Medien die Lebenswirklichkeit der Menschen? Einblicke in die Berichterstattung des ZDF geben u.a. die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten, die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates Marlehn Thieme und Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin". Sie stellen sich den Fragen und der Kritik der Jenaer und Jenenser und laden gemeinsam mit der Ostthüringer Zeitung zur offenen Diskussion ein. Moderation: Jörg Riebartsch, Chefredakteur Ostthüringer Zeitung