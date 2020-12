Pressefreiheit in der Türkei

Die Türkei liegt in der Rangliste der Pressefreiheit aktuell auf Platz 154 – von 180 Staaten. Dutzende Journalist*innen sitzen derzeit in der Türkei teilweise ohne rechtsstaatliches Verfahren in Haft, so die Organisation „Reporter ohne Grenzen“.

