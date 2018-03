Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Presseschau mit Christoph Schwennicke

"Ich nehme an, dass es im Zusammenhang steht mit den unterstützenden Äußerungen von Rex Tillerson in Richtung Theresa May", sagt Christoph Schwennicke vom Cicero über die Motive der Entlassung des US-Außenministers.