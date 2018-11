Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Kipping: "Alle vor Armut schützen"

"Dass, was in den Tafeln passiert, ist ein großes Alarmsignal und es ist ein Handlungsauftrag an die Politik", sagt die Parteivorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping, nach dem Konflikt um die Tafel in Essen.