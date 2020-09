Perfekte Bedingungen zum Saisonauftakt

Am Wochenende starten die alpinen Skifahrer in die neue Saison. Viktoria Rebensburg und Co. fiebern dem Rennen am Rettenbach-Gletscher entgegen, ist der Auftakt doch eine Standortbestimmung für die Athleten.

something 1 min something 24.10.2019 Video verfügbar bis 24.10.2020 Video herunterladen