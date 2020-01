Hero or Zero - das Motto der DVV-Männer bringt den Qualifikationsmodus auf den Punkt. Von den acht teilnehmenden Teams darf nur der Gewinner zu den Olympischen Spielen. Die Qualifikation läuft ab 5. Januar in Berlin.

Beitragslänge: 1 min Datum: 03.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.01.2021