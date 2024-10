Fuest: "Die Lage ist sehr ernst"

31.10.2024 | 05:30 |

Nach turbulenten Wochen will der Autobauer VW Werksschließungen vornehmen und Arbeitsplätze streichen. "Es bringt jetzt nichts, an Strukturen festzuhalten, die überkommen sind", so der Präsident ifo-Institut, Prof. Clemens Fuest.