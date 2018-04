"Wecker für die Zuschauer"

Pünktlich um 5.30 Uhr moderiert die 31-jährige Wahlberlinerin die erste Informationssendung im deutschen Fernsehen.

"Die Frühschiene des ZDF-Morgenmagazins zu moderieren ist für mich eine große Herausforderung", sagt Anja Heyde, "denn keine andere Sendung in der deutschen Fernsehlandschaft schafft um diese Zeit den Spagat zwischen seriöser Information und lockerer Unterhaltung auf so hohem Niveau."





Die sendungsfreien Wochen verbringt Anja Heyde mit ihrer Familie, Zeitungen und Bücher lesend, vor der Staffelei und laufend durch den Norden von Berlin - am liebsten alles gleichzeitig.