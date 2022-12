Zutaten:

(für ca. 50 Cookies)



Für den Teig:

420 g Mehl

½ TL Salz

½ TL Natron

20 g gefriergetrocknete Beeren, fein gemahlen, nach Belieben

250 g weiche Butter

200 g feiner Zucker

1 Ei (Größe M)

1 Eigelb (das Eiweiß kann eingefroren werden)

1 TL Vanilleextrakt



Für die Glasuren:

Schokoladen-Glasur:

125 g Puder- oder Glasurzucker

30 g Kakao (gesiebt)

3 EL Wasser



Weiße Glasur:

125 g Puder- oder Glasurzucker

2–4 EL Wasser



Beeren-Glasur:

125 g Puder- oder Glasurzucker

3-5 EL Beerensaft (z. B. schwarzer Johannisbeernektar)



Glasur mit Lebensmittelfarbe:

125 g Puder- oder Glasurzucker

3–4 EL Wasser

Lebensmittel-Gelfarbe, z. B. blau (alternativ flüssige Lebensmittelfarbe)



Sonstiges:

Keksausstecher nach Wahl, ca. 5 cm Durchmesser (z. B. rund oder sternförmig); Zahnstocher



Zubereitung:



Für den Cookie-Teig:

Mehl, Salz, Natron und gefriergetrocknete Beeren in einer Schüssel vermengen.

Mit der Küchenmaschine oder dem Handmixer Butter und Zucker cremig schlagen, Ei, Eigelb und Vanilleextrakt dazugeben und eine Minute weiterschlagen. Nach und nach die Mehlmischung dazugeben und nur so lange verrühren, bis alles gut vermengt ist.

Den Teig halbieren. Jede Hälfte zu einer flachen Scheibe formen, in Backpapier wickeln. Mindestens 30 Minuten und bis zu einer Woche in den Kühlschrank stellen. Ein gekühlter Teig lässt sich besser ausrollen.

Ofen auf 175 °C Umluft vorheizen. Backbleche mit Backpapier auslegen. Den gekühlten Teig aus dem Kühlschrank nehmen und kurz bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Den Teig zwischen zwei Bögen leicht bemehltem Backpapier 5 mm dick ausrollen. Dabei nur ganz wenig Mehl verwenden.

Die Cookies möglichst dicht nebeneinander ausstechen: Der Teig mag es nicht, wenn er zu oft ausgerollt wird – das macht ihn spröde.

Etwa 10 Minuten backen, die Cookies sollen keine Farbe annehmen. Auf dem Backblech 10 Minuten abkühlen lassen, dann vorsichtig auf ein Kuchengitter legen und vor dem Dekorieren vollständig abkühlen lassen.



Für die ersten drei Glasuren:

Puder- oder Glasurzucker (und Kakaopulver für die Schokoladen-Glasur) jeweils in eine kleine Schüssel geben, esslöffelweise Wasser bzw. Saft dazugeben. Dabei immer gut verrühren, bis eine gut streichfähige Glasur entstanden ist. Mit etwas mehr Flüssigkeit wird die Glasur etwas dünnflüssiger und eignet sich gut, um die Cookies vollflächig zu bestreichen. Mit weniger Wasser wird die Glasur etwas fester und eignet sich gut, um die Cookies mit Details zu verzieren.



Für die Glasur mit Lebensmittelfarbe zum Marmorieren:

Puder- oder Glasurzucker in einer kleinen Schüssel mit Wasser vermengen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Einen Zahnstocher in die Lebensmittelfarbe tauchen und mit einigen Schwüngen durch die weiße Glasur ziehen. Das Ganze wiederholen, bis einige bunte Farbschlieren in die Glasur gemalt sind. Die Cookies einzeln mit der Oberseite in die Glasur tauchen und zum Trocknen zur Seite legen.



Tipp:

Wenn die Cookies 6-7 mm ausgerollt werden (in diesem Fall dann ca. 11 Minuten backen), sind sie stabiler und lassen sich sehr gut zum Verschenken einpacken.