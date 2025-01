Weltcup: Para-Ski-Alpin

Am Feldberg im Schwarzwald findet der erste Para-Ski-Weltcup in Deutschland statt. Lokalmatadorin Anna-Lena Forster hat am ersten Tag gleich ihre Ausnahmeposition im Deutschen Para-Ski-Sport untermauert.