Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - So wird der Dienstag

Regen, Schnee und örtliche Gewitter – das ist das Programm für den heutigen Tag. Am ruhigsten ist es in der Mitte des Landes. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen sieben Grad an der Küste und 17 Grad im Süd-Osten. Das Aprilwetter wird uns bis zum …