Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - So wird der Dienstag

Im Tagesverlauf zieht der Regen in weiten Teilen Deutschlands ab. Vom Schwarzwald bis zum Allgäu zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen vier Grad an der Neiße und zwölf Grad am Rhein. Im Bergland sind teilweise Sturmböen zu erwarten.