Im Südosten bleibt es trocken und sonnig, während es in der Mitte und im Norden überwiegend bewölkt ist. Teilweise kommt es zu länger anhaltendem Regen. Die Temperaturen klettern auf acht Grad in Norddeutschland und 18 Grad am Oberrhein.