So wird das Wetter am Freitag

01.11.2024 | 05:30 |

Tagsüber an den Küsten und in der Norddeutschen Tiefebene vielfach bedeckt und zeitweise etwas Sprühregen. Von der Mitte bis in den Süden zunächst neblig-trüb, lediglich in höheren Lagen sonnig - Höchsttemperaturen bis 19 Grad.