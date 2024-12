So wird das Wetter am Montag

09.12.2024 | 05:30 |

Heute trüb mit gelegentlichen Regen- oder Schneefällen, in höheren Lagen Glättegefahr. Temperaturen zwischen 1 und 7 Grad, in höheren Lagen leichter Dauerfrost. In der Nacht zum Dienstag im Süden und Bergland Schnee möglich, Tiefstwerte bis -3 Grad.