So wird das Wetter am Mittwoch

22.01.2025 | 05:30 |

In der Osthälfte wird es nach teils zäher Nebelauflösung gebietsweise heiter, in Hochlagen sonnig. In der Westhälfte gibt es etwas Regen, vereinzelt gefrierend. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 9 Grad.