Am Wochenende hätten sich die Ampel-Koalitionäre angesichts der hohen Corona-Zahlen auf "weitergehende Maßnahmen geeinigt" - "3G am Arbeitsplatz, Homeoffice-Pflicht, Kontaktbeschränkungen“, so Dirk Wiese, stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender.

Videolänge: 4 min Datum: 15.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.11.2023 Video herunterladen