Trump in Doha: "Geschäfte stehen über allem"

15.05.2025 | 05:30 |

Trump setzt "Signal, dass Amerika sich nicht mehr einsetzen will in Bezug auf Menschenrechte oder Bürgerrechte in dieser Region", berichtet ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen, aus Doha/Katar.