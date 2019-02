Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - China: Tanzen für die Gesellschaft

Wenn es hierzulande ums Tanzen geht, dann vorzugsweise mit Anzug und schickem Kleid. Nicht so in Peking. Ob im Park oder auf der Straße, als Paar oder in der Gruppe: Verkleidet tanzen ist angesagt. ZDF-Korrespondentin Katja Birmingham war dort.