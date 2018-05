Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Brexit: "May muss Überzeugungsarbeit leisten"

"Bislang sieht es so aus, als gäbe es keinen harten Brexit", so Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent in London. Bliebe Premierministerin Theresa May bei ihrer harten Haltung, könnten bei den nun folgenden Abstimmungen Niederlagen drohen.