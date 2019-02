Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Yücel-Verhaftung: "Signal an internationale Presse"

"Das Ganze ist aber auch ein Signal an die türkischen Kollegen ", so ZDF-Korrespondent Elmar Schön aus Istanbul. Das Signal sei: "Wenn wir uns trauen, einen ausländischen Korrespondenten in U-Haft zu stecken, welche Probleme können wir dann euch erst …