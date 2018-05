Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Trump-Reise: Europa will "wahrgenommen werden"

Trump werde das Treffen beim Papst nutzen, um "sich als Staatsmann zu präsentieren", so ZDF-Korrespondent Stephan Hallmann. Beim späteren Besuch in Brüssel erwarte die NATO "ein klares Bekenntnis von Trump zum westlichen Militärbündnis", so …