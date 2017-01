Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Tragödie in Unterfranken: Sechs tote Jugendliche

In Arnstein in Unterfranken wurden sechs Jugendliche tot in einer Gartenlaube aufgefunden. Die Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren hatten dort am Abend zuvor eine Party gefeiert. Die Todesumstände sind bislang ungeklärt.